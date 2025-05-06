Марьинский вестник
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Марьинский вестник

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Любителей велоспорта приглашают на Марьинский велодром

5-6 мая на велодроме «Марьинский» стартует новый проект — «Московская лига — ВМХ».Среди участников будут ребята  от 7 до 14 лет, спортсмены Москвы, а вовремя открытых этапов — гости из других регионов России.

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