Любителей велоспорта приглашают на Марьинский велодром

5-6 мая на велодроме «Марьинский» стартует новый проект — «Московская лига — ВМХ».Среди участников будут ребята от 7 до 14 лет, спортсмены Москвы, а вовремя открытых этапов — гости из других регионов России.
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