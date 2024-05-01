«По нам работали танки». Российский офицер 28 дней выживал в окружении ВСУ. Что он рассказал?

RT: комбат ВС РФ с позывным Змей рассказал о 28 днях в окружении ВСУ Боец Вооруженных сил (ВС) России с позывным Змей вместе с другими российскими военнослужащими провел 28 дней в окружении на Берховском водохранилище в Донецкой народной республике.