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«По нам работали танки». Российский офицер 28 дней выживал в окружении ВСУ. Что он рассказал?

«По нам работали танки». Российский офицер 28 дней выживал в окружении ВСУ. Что он рассказал?

RT: комбат ВС РФ с позывным Змей рассказал о 28 днях в окружении ВСУ Боец Вооруженных сил (ВС) России с позывным Змей вместе с другими российскими военнослужащими провел 28 дней в окружении на Берховском водохранилище в Донецкой народной республике.

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