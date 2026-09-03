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Нижегородская правда

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Зачем Владимир Путин приезжал в Нижний Новгород

Зачем Владимир Путин приезжал в Нижний Новгород

Визит президента Владимира Путина в Нижегородскую область стал одним из значимых событий этого лета. Причём, похоже, не только для нижегородцев.

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