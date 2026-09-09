Пожар на складе в Щёлкове: огонь остановлен, пострадавших нет

В подмосковном Щёлкове загорелся склад, где хранилась готовая продукция. Прибывшие на вызов пожарные расчёты смогли быстро остановить дальнейшее распространение пламени.
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