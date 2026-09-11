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Царьград

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Звёзды российской эстрады отпраздновали успех «Русского Радио»

Звёзды российской эстрады отпраздновали успех «Русского Радио»

В Shore House состоялся масштабный концерт, на котором ключевые фигуры российской эстрады, такие как Филипп Киркоров и Лариса Долина, поздравили «Русское Радио» и исполнили свои хиты.

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