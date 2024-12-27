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Русская весна

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Демократы с нетерпением ждут ухода Байдена — Hill

Демократы с нетерпением ждут ухода Байдена — Hill

Представители Демократической партии США хоть и не рады, что место президента займет республиканец Дональд Трамп, с нетерпением ждут ухода Джо Байдена, разочаровавшись тем, как заканчивается его президентство, пишет американская газета Hill.

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