Демократы с нетерпением ждут ухода Байдена — Hill

Представители Демократической партии США хоть и не рады, что место президента займет республиканец Дональд Трамп, с нетерпением ждут ухода Джо Байдена, разочаровавшись тем, как заканчивается его президентство, пишет американская газета Hill.
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