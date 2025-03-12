В Уганде уберут имена британских колонизаторов из названий улиц Кампалы

Решение об удалении памятников, связанных с эпохой британского колониализма, из столицы Уганды, Кампалы, и переименовании улиц, названных в честь британских «жуликов и исторических деятелей» вынес Верховный суд Уганды, 4 марта пишет The Guardian.
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