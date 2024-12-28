В Питере задержали восьмиклассницу за фото основателя РДК* на стенде школы

Поскольку ей уже есть 16 лет, то суд вполне может дать ей реальный срок.Полицейские Санкт-Петербурга уже на следующий день нашли того, кто в холле образовательного центра Кировского района повесил фото основателя и члена "Русского добровольческого корпуса"*.