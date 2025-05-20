Страсбург (WTA). 2-й круг. Самсонова сыграет с Парри, Рыбакина – с Ван Синьюй, Бадоса – с Бузковой

Сетка здесь. Internationaux de Strasbourg Страсбург, Франция 18 – 24 мая 2025 WTA 500 Призовой фонд – 925 661 евро Открытые корты, грунт Второй круг Анна Блинкова (Россия) Эмма Наварро (США) Дата проведения 21 мая, 03.
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