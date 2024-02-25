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Он боролся за нашу свободу. Завершились финальные слушания об экстрадиции в США Джулиана Ассанжа

Он боролся за нашу свободу. Завершились финальные слушания об экстрадиции в США Джулиана Ассанжа

© AP / Kin Cheung Павел Волков В Высоком суде Лондона завершились слушания по апелляции 52-летнего основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на решение британских властей об его экстрадиции в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения Уголовное преследование Джулиана Ассанжа собиралась начать еще администрация Барака Обамы, репутация которой и пострадала из-за публикаций Wikileaks о военных преступлениях США в Ираке и Афганистане.

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