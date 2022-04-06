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Буча — еще один инструмент расчеловечивания русских

Буча — еще один инструмент расчеловечивания русских

  Фото: © REUTERS / Marko Djurica К сороковому дню боевых действий на Украине произошло то, чего давно следовало ожидать: появились кадры «русских зверств на оккупированных территориях» На опубликованных съемках из оставленного на днях нашими военными городка Бучи (в Киевской области) трупы гражданских на улицах, застреленные в затылок связанные люди, ямы с убитыми… Войска покинули Бучу несколько дней назад — и после их ухода мэр города ничего не говорил о валяющихся на улицах мертвых телах.

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