Буча — еще один инструмент расчеловечивания русских

Фото: © REUTERS / Marko Djurica К сороковому дню боевых действий на Украине произошло то, чего давно следовало ожидать: появились кадры «русских зверств на оккупированных территориях» На опубликованных съемках из оставленного на днях нашими военными городка Бучи (в Киевской области) трупы гражданских на улицах, застреленные в затылок связанные люди, ямы с убитыми… Войска покинули Бучу несколько дней назад — и после их ухода мэр города ничего не говорил о валяющихся на улицах мертвых телах.