Новости Тамбова
MainНовостиЗнакомства для се...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Тамбова

145 подписчиков

ХК "Тамбов" подписал двоих нападающих

ХК "Тамбов" подписал двоих нападающих

Новым игроком хоккейного клуба «Тамбов» стал воспитанник пензенского хоккея Михаил Балашов. В НМХЛ 23-летний нападающий выступал за «Дизелист», после чего начал профессиональную карьеру в составе пензенского «Дизеля».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии