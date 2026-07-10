ХК "Тамбов" подписал двоих нападающих

Новым игроком хоккейного клуба «Тамбов» стал воспитанник пензенского хоккея Михаил Балашов. В НМХЛ 23-летний нападающий выступал за «Дизелист», после чего начал профессиональную карьеру в составе пензенского «Дизеля».
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