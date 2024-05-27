На СВО погиб омский тренер Роман Литасов. Сначала он ушел на фронт с ЧВК «Вагнер», потом - в батальоне радикальных фанатов футбольных клубов.
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На СВО погиб омский тренер Роман Литасов. Сначала он ушел на фронт с ЧВК «Вагнер», потом - в батальоне радикальных фанатов футбольных клубов.