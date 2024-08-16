⚡️ Над морем у Севастополя уничтожили три вражеских беспилотника Никакие гражданские объекты в городе не пострадали, заявил губернатор Михаил Развожаев.
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⚡️ Над морем у Севастополя уничтожили три вражеских беспилотника Никакие гражданские объекты в городе не пострадали, заявил губернатор Михаил Развожаев.