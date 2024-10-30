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Татар-информ

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Из-за теплой погоды клещи в Татарстане были на четверть активнее, чем в прошлом году

За этот год 12 552 татарстанца обратились к врачам после укусов клещей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

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