Аналитик Бедеров предупредил о вредоносном ПО вместо удаленных приложений

Председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров сообщил, что мошенники используют удаление приложений из App Store и Google Play, чтобы убеждать людей ставить опасные программы, сообщает RT.
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