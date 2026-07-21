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Аналитик Бедеров предупредил о вредоносном ПО вместо удаленных приложений

Аналитик Бедеров предупредил о вредоносном ПО вместо удаленных приложений

Председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров сообщил, что мошенники используют удаление приложений из App Store и Google Play, чтобы убеждать людей ставить опасные программы, сообщает RT.

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