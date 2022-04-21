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СМИ: Байден попытается убедить лидеров АСЕАН усилить давление на Китай

СМИ: Байден попытается убедить лидеров АСЕАН усилить давление на Китай

Индонезийская газета The Jakarta Post в своем материале заявила, что главной задачей предстоящего саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Соединенных Штатов станут попытки американской администрации Джо Байдена усилить давление на Пекин.

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