СМИ: Байден попытается убедить лидеров АСЕАН усилить давление на Китай

Индонезийская газета The Jakarta Post в своем материале заявила, что главной задачей предстоящего саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Соединенных Штатов станут попытки американской администрации Джо Байдена усилить давление на Пекин.
Индонезийская газета The Jakarta Post в своем материале заявила, что главной задачей предстоящего саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Соединенных Штатов станут попытки американской администрации Джо Байдена усилить давление на Пекин.
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