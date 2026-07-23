smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 588 подписчиков

Кабмин РФ одобрил и направил в Думу закон о найме индийских специалистов

Кабмин РФ одобрил и направил в Думу закон о найме индийских специалистов

Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о ратификации двустороннего соглашения с Индией, регламентирующего временное трудоустройство граждан одной страны на территории другой, сообщается 21 июля на портале официального опубликования правовых актов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии