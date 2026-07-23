Кабмин РФ одобрил и направил в Думу закон о найме индийских специалистов

Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о ратификации двустороннего соглашения с Индией, регламентирующего временное трудоустройство граждан одной страны на территории другой, сообщается 21 июля на портале официального опубликования правовых актов.
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