В Красноярске подростка обвинили в публичном оправдании терроризма

В Красноярске 17-летнего подростка обвинили в публичном оправдании терроризма. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба главного следственного управления СК России по региону.
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