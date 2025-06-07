🌤Новый день- это жизни подарок, Который вручают нам каждое утро. Пусть оно будет ДОБРЫМ, СВЕТЛЫМ и обязательно СЧАСТЛИВЫМ!С ДОБРЫМ УТРОМ!.
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🌤Новый день- это жизни подарок, Который вручают нам каждое утро. Пусть оно будет ДОБРЫМ, СВЕТЛЫМ и обязательно СЧАСТЛИВЫМ!С ДОБРЫМ УТРОМ!.