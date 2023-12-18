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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юки Цунода: «Мы с Риккардо требуем разного от болида, и это хорошо»

Даниэль Риккардо стал напарником Юки Цуноды по «Альфа Таури» в середине сезона-2023. «Партнер по команде всегда является твоим главным соперником, но, считаю, он дает хорошую обратную связь.

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