— Да ты вообще слышишь, что я тебе говорю? Эта дача даже не наша! Она твоей маме принадлежит! А ты уже вторую неделю только про нее и разговариваешь! {loadmoduleid 247} Юлия стояла посреди кухни, одной рукой придерживая на бедре младшего сына, который капризничал после дневного сна, а другой размешивала остывающую кашу.
«Дача – не самое плохое увлечение для мужчины!» – уговаривает Юлю мать
Комментарии
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Надежда Кувыкина
Стоит! Увлечение не плохое, да. Может к пенсии и жена оценила бы) но детей в деревне не выучишь и тд. А ещё момент, если вдруг с мужем что случится, не известно как его мама поведёт себя, а жена не может претендовать на это, "наследство,"
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1 м.
A
Alla
Надо поговорить с матерью мужа, уговорить, чтобы она переписала этот дом на сына.
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1 м.
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