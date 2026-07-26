«Дача – не самое плохое увлечение для мужчины!» – уговаривает Юлю мать

Надежда Кувыкина

Стоит! Увлечение не плохое, да. Может к пенсии и жена оценила бы) но детей в деревне не выучишь и тд. А ещё момент, если вдруг с мужем что случится, не известно как его мама поведёт себя, а жена не может претендовать на это, "наследство,"