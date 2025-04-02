На Украине подтвердили масштабные махинации при закупках продуктов для ВСУ

МОСКВА, 2 апреля, ФедералПресс. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины официально подтвердила факт многомиллионных хищений в Министерстве обороны при закупках продуктов для ВСУ в 2022–2023 годах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии