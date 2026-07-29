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Эксперт Третьяк объяснила, как поступить в колледж с низкими баллами ОГЭ

Эксперт Третьяк объяснила, как поступить в колледж с низкими баллами ОГЭ

Заместитель директора по воспитательной работе Колледжа городских предпринимателей Ирина Третьяк рассказала, что в большинстве российских колледжей при поступлении смотрят прежде всего на средний балл аттестата.

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