Эксперт Третьяк объяснила, как поступить в колледж с низкими баллами ОГЭ

Заместитель директора по воспитательной работе Колледжа городских предпринимателей Ирина Третьяк рассказала, что в большинстве российских колледжей при поступлении смотрят прежде всего на средний балл аттестата.
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