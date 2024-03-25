В Калуге прошла памятная акция "Журавли"

Вечером 24 марта, в День общенационального траура, в Калуге прошла акция "Журавли". Организация "Волонтеры Победы" провела на площади победы в областном центре акцию, посвященную памяти жертв чудовищного теракта, случившегося 22 марта в "Крокус Сити Холл".