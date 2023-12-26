Что грозит хозяину собаки, если животное громко лает и мешает соседям?

Что делать, если любимец соседа не дает покоя другим жителям дома, aif.ru рассказала юрист. Является ли лай собаки нарушением тишины? По словам юриста Валентины Жога, нарушение тишины — понятие неоднозначное.
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