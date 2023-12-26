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  • Элеонора Коган
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    Дебильный закон, ни о чём. Закон есть, а как его исполнить? Впрочем, как и другие наши законы..Что грозит хозяин...
  • Яна
    Причины раздражительности людей в другом. Но "стрелочниками" становятся  животные.Что грозит хозяин...

Что грозит хозяину собаки, если животное громко лает и мешает соседям?

Что грозит хозяину собаки, если животное громко лает и мешает соседям?

Что делать, если любимец соседа не дает покоя другим жителям дома, aif.ru рассказала юрист. Является ли лай собаки нарушением тишины? По словам юриста Валентины Жога, нарушение тишины — понятие неоднозначное.

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Комментарии
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Я
Яна
Причины раздражительности людей в другом. Но &quot;стрелочниками&quot; становятся  животные.
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18 час.
Елена Тихомирова
Дебильный закон, ни о чём. Закон есть, а как его исполнить? Впрочем, как и другие наши законы..
Ответить
10 час.
Элеонора Коган
А те две собаки что, совсем не спали?
Ответить
9 час.

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