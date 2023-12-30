Relevo: проверка Серхио Рамоса на допинг в 2018 году прошла с нарушениями

Экс-защитник «Реала» Серхио Рамос, выступающий за «Севилью», избежал расследования после отказа сдать допинг-пробу в 2018 году, так как при попытке провести процедуру тестирования были допущены нарушения со стороны агентов, пишет Relevo.
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