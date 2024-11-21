В Сбербанке объяснили, почему мошенникам стало легко манипулировать людьми

Схемы для обмана населения мошенниками совершенствуются благодаря соединению цифровых технологий с традиционными методами манипулирования, заявил директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский, 21 ноября сообщает РИА Новости.
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