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Foreign Affairs: доктрина 2015 года обнулила шансы США победить в конфликте с Россией и Китаем

Foreign Affairs: доктрина 2015 года обнулила шансы США победить в конфликте с Россией и Китаем

Пентагон собственноручно лишил Соединенные Штаты возможности победить в гипотетическом конфликте с Россией и Китаем, заявил аналитик Томас Манкен.

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