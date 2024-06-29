Для чего ВСУ сосредотачивает силы на границе с Белоруссией

Многие военкоры считают, что Киев готовит вторжение на территорию Республики Беларусь. Попробуем разобраться в складывающейся на украинско-белорусской границе ситуации и рассмотрим возможные варианты её развития.
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