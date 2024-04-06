В России кирпичные дома стали дешевле деревянных

Рост цен на пиломатериалы в России может привести к новому буму строительства индивидуальных домов с использованием кирпича, доля таких домов за год может вырасти на 15–20%, рассказали эксперты федерального комбината стеновых материалов «Винзер» 6 апреля.
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