Морские черви научат людей выживать на других планетах

Исследование уникальных морских червей, живущих рядом с разломами в океанской коре, через которые в воду проникают газы, даст человечеству возможность научиться выживать там, где есть только метан и сероводород.
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