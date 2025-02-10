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Гипотеза математической Вселенной: от абстрактных чисел к реальности

Гипотеза математической Вселенной: от абстрактных чисел к реальности

﻿﻿Современная наука предложила множество философских и научных концепций для объяснения природы нашей Вселенной.

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