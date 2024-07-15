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Politics

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Biden Campaign Pushes J.D. Vance to Debate

“Vice President Kamala Harris is ready to debate J.D. Vance,” USA Today reports. “That was the main subject of a Biden campaign afternoon call on Monday shortly after Donald Trump publicly named the Ohio senator as his running mate.

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