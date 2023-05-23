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Кедми назвал единственный способ для достижения победы России в спецоперации на Украине

Кедми назвал единственный способ для достижения победы России в спецоперации на Украине

Военно-политический эксперт, экс-руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми назвал единственный способ, при котором Россия сможет победить Украину и поставить коллективный Запад на место.

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