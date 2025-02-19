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Царьград

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Дочь бойца СВО попытались обидеть в детском саду. Она ответила так, что пробрало даже опытного воина

Дочь бойца СВО попытались обидеть в детском саду. Она ответила так, что пробрало даже опытного воина

Дочь русского военнослужащего по-взрослому ответила обидчикам в детском саду. Пробрало даже опытного воина.

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