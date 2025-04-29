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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

5 подписчиков
🥶 Требуем какао, плед и выходной, а то никаких нервов на этот апрель не хватает

🥶 Требуем какао, плед и выходной, а то никаких нервов на этот апрель не хватает. Исправят ли праздники настроение вторника? А вот сейчас и посмотрим: *️⃣Международный день танца — нуууу.

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