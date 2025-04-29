🥶 Требуем какао, плед и выходной, а то никаких нервов на этот апрель не хватает. Исправят ли праздники настроение вторника? А вот сейчас и посмотрим: *️⃣Международный день танца — нуууу.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🥶 Требуем какао, плед и выходной, а то никаких нервов на этот апрель не хватает. Исправят ли праздники настроение вторника? А вот сейчас и посмотрим: *️⃣Международный день танца — нуууу.