В Петербурге проходит уличный спектакль-променад "Великанцы"

Сегодня, 29 августа, при поддержке комитета по культуре Петербурга по центру города движутся "Великанцы" – огромные куклы Александра Пушкина, Николая Гоголя и Фёдора Достоевского, созданные театром "Кукольный формат".
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