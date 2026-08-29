Metro новости
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro новости

71 977 подписчиков

В Петербурге проходит уличный спектакль-променад "Великанцы"

В Петербурге проходит уличный спектакль-променад "Великанцы"

Сегодня, 29 августа, при поддержке комитета по культуре Петербурга по центру города движутся "Великанцы" – огромные куклы Александра Пушкина, Николая Гоголя и Фёдора Достоевского, созданные театром "Кукольный формат".

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым