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Trump Envoys Shuttle Between Moscow and Kyiv as U.S. Revives Ukraine Peace Push

The Trump administration has revived its diplomatic drive to end Russia’s war in Ukraine, as US envoys Steve Witkoff and Jared Kushner traveled from Moscow to Kyiv in a high-profile effort to lay the groundwork for another round of negotiations.

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