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Мода и Шоу-бизнес

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  • Olga
    Это же надо догадаться к такому большому празднику вручать ветерану... суповой набор из костей курицы!!! Да ещё проср...Минсельхоз Якутии...
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«Лучше уже не станет»: звезда «Венома» Том Харди рассказал о диагнозе, который ему поставили врачи

«Лучше уже не станет»: звезда «Венома» Том Харди рассказал о диагнозе, который ему поставили врачи

Популярный голливудский актёр Том Харди, известный по фильмам «Веном», «Безумный Макс» и многим другим, признался в интервью, что страдает от серьёзных проблем со здоровьем, которые в том числе вызывают потерю сознания.

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