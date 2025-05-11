«Лучше уже не станет»: звезда «Венома» Том Харди рассказал о диагнозе, который ему поставили врачи

Популярный голливудский актёр Том Харди, известный по фильмам «Веном», «Безумный Макс» и многим другим, признался в интервью, что страдает от серьёзных проблем со здоровьем, которые в том числе вызывают потерю сознания.
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