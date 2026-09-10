МО: все попытки прорыва ВСУ из окружения в Харьковской области пресечены

Все попытки прорыва ВСУ из окружения в Харьковской области пресечены, заявили в Минобороны России. Российские войска также нанесли поражение внутри котла силам ВСУ в районах населённых пунктов Малая Волчья и Бузово в Харьковской области.
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