Пикап Ineos Quartermaster стал оверлендером для австралийцев

Первый спецпроект фирмы получил имя Kaiju и его цель — продемонстрировать возможности кастомизации. Автомобиль оснащен аксессуарами местных производителей — от кунга Norweld с холодильником и креплением для канистры до комплекта раций GME.
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