Ветеринар Немцева: ежи на даче опасны из-за риска заражения бешенством

Ежи на даче могут быть опасны: они способны переносить вирус бешенства, хотя риск заражения от них ниже, чем от лис или летучих мышей.
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