Вот уж новость, так новость! Вице-премьер Киргизии Адиль Байсалов решил напугать Россию своим заявлением о выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Киргизия угрожает выходом из ЕАЭС: Байсалов в гневе!
Комментарии
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Nikolay Stepanov
А на кой они нужны России? Пусть уходят в свое средневековье.
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11 час.
Иринушка
Господин так и не понял, что они по факту зависимая страна, нравится им это или нет. А если ему больше нравится зависеть от амеров, то он идиот.И куда интересно поедет его рабсила тогда и с какими последствиями........
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2 час.
И
Иринушка
Лучше бы извинился и принял меры к своим преступникам, гадящим у нас.
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2 час.
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