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Котенка подобрали на дороге — спустя годы он оказался новым видом диких кошек

Более ста лет ученые не описывали ни одного нового вида диких кошек, пока из Боливии не привезли необычного котенка.

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