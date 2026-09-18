Котенка подобрали на дороге — спустя годы он оказался новым видом диких кошек

Более ста лет ученые не описывали ни одного нового вида диких кошек, пока из Боливии не привезли необычного котенка.
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