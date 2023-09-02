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Олег Рожнов рассказал о процедуре ДЭГ на выборах в Подмосковье

Олег Рожнов рассказал о процедуре ДЭГ на выборах в Подмосковье

РИАМО - 2 сен. Заместитель Секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Мособлдумы Олег Рожнов заявил, что на голосование уже зарегистрировались более 377 тысяч человек, передает пресс-служба партии.

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