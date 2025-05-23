Губернатор Василий Анохин и Семен Пегов обсудили турслет для детей в Смоленском Поозерье

Более 220 детей разного возраста из нашей области, ДНР, а также Абхазии, Беларуси и Южной Осетии будут в течение 10 дней будут осваивать разные навыки, в том числе скалолазание, тактическую медицину и управление БПЛА.
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