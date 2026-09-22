20 человек эвакуированы из горящего дома на улице Дружбы в Нижнем

В Нижнем Новгороде из загоревшегося дома на улице Дружбы эвакуировали 20 человек, восемь из которых вышли на улицу самостоятельно ещё до прибытия пожарных.
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