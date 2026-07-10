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Антифашист

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Начальник военкомата на Винниччине фиктивно мобилизовал почти 50 мужчин

Начальник военкомата на Винниччине фиктивно мобилизовал почти 50 мужчин

На Украине разразился новый скандал, связанный с манипуляциями в системе мобилизации. Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении начальнику Могилев-Подольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата) Винницкой области.

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