Не быть русским

Случившаяся после начала СВО на Украине новая волна «русской» эмиграции вновь обнажила существующие в нашем обществе противоречия между обществом как таковым и теми, кто долгие годы претендовал на звание властителя умов и культурной «элиты».
Случившаяся после начала СВО на Украине новая волна «русской» эмиграции вновь обнажила существующие в нашем обществе противоречия между обществом как таковым и теми, кто долгие годы претендовал на звание властителя умов и культурной «элиты».
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